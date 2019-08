Anlieger: „Grundstück ist eine Zumutung“

Stein des Anstoßes: Das verwaiste Grundstück in der Mühlenstraße, auf dem die Buchhandlung Janssen stand. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Das Unkraut wächst wild vor sich hin, Schutt liegt auf dem Boden und rund um das Grundstück stehen Bauzäune. Die Situation auf dem ehemaligen Gelände der Buchhandlung Janssen in der Mühlenstraße rief nun Heinz-Jürgen Grimme als Straßensprecher sowie einige Nachbarn auf den Plan.



„Seit einigen Monaten ärgern sich die Anlieger sowie die Besucher und Gäste unserer Stadt über den negativen Zustand des Grundstückes. Das ist eine Zumutung", erklärte Grimme.