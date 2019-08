Kinder ehren Cloppenburger Heimatmaler

Bilder erlebbar machen: Die achtjährige Sophia bastelt einen Strauch, der Teil eines großen Kunstwerkes wird. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. An einem Tisch malt und arbeitet Isabell an ihrem Schäferhund, gegenüber stellt Sophia eine Pflanze zusammen. Beide bereiten im Rahmen des Kultursommers ein großes Kunstwerk vor, inspiriert wurden die Kinder von Heinz Kramer-Hinte.



Der Cloppenburger Heimatmaler wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass findet am Sonntag,11. August, die erste Kinder-Kunstausstellung in der Roten Schule statt. In verschiedenen Workshops haben sich die Kleinen kreativ ausgelassen. „Man soll die Werke mit verschiedenen Sinnen erleben können“, erklärt Mitarbeiterin Britta Drees. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 6. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.