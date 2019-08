60-Jährige betrog Jobcenter um 15.000 Euro

Symbolfoto: Vorwerk

Cloppenburg (ma). Wegen gewerbsmäßigen Betruges in mehreren Fällen hat das Amtsgericht in Cloppenburg eine 60 Jahre alte Frau aus Cloppenburg zu zehn Monaten Haft verurteilt. Weil die Angeklagte nicht vorbestraft ist und sie den angerichteten Schaden komplett wieder gutgemacht hatte, wurde die Vollstreckung der Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Das Gericht war davon überzeugt, dass die 60-Jährige das Jobcenter um 15000 Euro betrogen hatte.



Die Angeklagte hat selbst nur ein geringes Einkommen. Ihr Ehemann verdient aber gut. Den Ehemann aber hatte die Angeklagte in den Anträgen an das Jobcenter verschwiegen. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 6. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.