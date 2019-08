„Kleiner Stern“ feiert Geburtstag

Neues Projekt: Volker Kliefoth stellte die Trikots des TuS Emstekerfeld vor, Maria Thien bedankte sich. Foto: Ulla Moormann

Cloppenburg (her). 20 Jahre Kleiner Stern: Die Initiative zur Unterstützung der „Kinderkrebshilfe Münster e.V.“ und „Herzkranke Kinder e.V.“ hat seinen runden Geburtstag gefeiert. Initiatorin Maria Thien, die gleichzeitig auch ihren eigenen Geburtstag feierte, freute sich über 140 Gäste im Dorfkrug: „Es war eine lockere Atmosphäre und sehr schön.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 5. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

