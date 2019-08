Verein legt großen Wert auf geschulte Imker

Der Vorstand: (von links) Carola Freise, Andreas Körber und Klaus Ruf vom Imkerverein. Foto: Max Meyer

Von Max Meyer

Cloppenburg. Ohne Wild- und Honigbienen kann das gesamte Ökosystem der Erde kippen. Als Bestäuber sind sie in erheblichem Maße für den Erhalt und die Fortpflanzung der Pflanzenwelt verantwortlich. Laut Deutschem Imkerbund sind etwa 80 Prozent der heimischen Wild- und Nutzpflanzen auf die Tätigkeit der Honigbiene als Verteiler von Blütenstaub angewiesen.

Damit es die Honigbiene auch weiterhin gibt, engagieren sich die Imker des seit 125 Jahren bestehenden Imkervereins Cloppenburg für das Wohlergehen der Tiere.