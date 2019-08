Zahlen liegen auf Vorjahresniveau

Badespaß: Die Besucherzahlen in den Sommerferien im Soestebad liegen auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr. Foto: Archiv/Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr liegen die Besucherzahlen beim Soestebad. Bis zum Donnerstag lag die Zahl in den Sommerferien bei 20706 Gästen, ein Jahr zuvor im vergleichbaren Zeitraum bei 22941. Im Blick auf das Jahr 2017 haben sich diese stark erhöht, dort waren es 11299 Besucher. Wie berichtet, hatte das Soestebad Mitte Mai dieses Jahres nach einer langwierigen Sanierung wieder eröffnet.