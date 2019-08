Schützen freuen sich über 146 Pokale

Lohn zahlreicher Schießerfolge: Stolz präsentierten sich die Sieger der Rundenwettkämpfe Südoldenburg-Hümmling 2018/19 im Anschluss an die offizielle Siegerehrung in Vahren. Foto: Dobelmann

Von Heinz-Günter Dobelmann



Vahren. Von Oktober vergangenen Jahres bis Ende März fanden in Südoldenburg-Hümmling Rundenwettkämpfe im sportlichen Schießen statt. Nachdem bereits im Frühjahr die Sieger der Rundenwettkämpfe in den Seniorenklassen in Halen geehrt wurden, folgte jetzt im Freizeitzentrum in Vahren die Siegerehrung in den Schüler-, Jugend-, Schützen-, Alters- und Damenklassen. Bezirksbundesmeister Norbert Dinklage und Werner Frye freuten sich mit Rundenwettkampfleiter Paul Hemme bei der Begrüßung über ein voll besetztes Haus. An den Rundenwettkämpfen nahmen 166 Mannschaften aus 24 Vereinen teil. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 3. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.