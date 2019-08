Frerichs: „Man erlebt mehr, als man denkt“

Hubert Frerichs ist Ortsvorsteher des Stadtteiles Kellerhöhe

Im Dreiländereck: Hubert Frerichs ist Ortsvorsteher in Kellerhöhe.Foto: Meyer

Von Max Meyer



Cloppenburg. „Ortsvorsteher von Kellerhöhe zu sein, ist eine feine Sache“, findet der gebürtige Hoheginger Hubert Frerichs, der seit einem Vierteljahrhundert im Dienst seiner Ortschaft steht. Anfänglich für fünf Jahre als Ortsvorsteher, zwischenzeitlich als Ratsherr der CDU-Fraktion im Cloppenburger Stadtrat und einer fünfjährigen Pause befindet sich Frerichs in seiner zweiten und wahrscheinlich letzten Amtszeit als Ortsvorsteher Kellerhöhes. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 2. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

