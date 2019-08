Hofrogge: Polizei bestätigt Brandstiftung

Ein Überbleibsel: Das verbrannte Stück Holz erinnert an das Feuer am Dienstagabend. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Vorsätzlich gelegt worden ist das Feuer beim Restaurant Hofrogge am Marktplatz. Dies teilte die Polizei am Donnerstagmorgen offiziell mit. Wie berichtet, kam es am Dienstagabend gegen 22.13 Uhr zum Brand eines Lagerraumes. Nach Angaben der Beamten kam ein Sachverständiger nun zu dem Ergebnis, dass es sich um Brandstiftung handelt. An zwei Stellen des Mauerwerkes sei demnach in einigen Zentimetern Höhe das Pflanzenwerk durch einen bislang unbekannten Täter angezündet worden. Den Schock hatte Susanne Hofrogge auch gestern noch nicht aus den Knochen: „Wir haben richtig großes Glück gehabt.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 2. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

