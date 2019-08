Cloppenburger vereinen Natur und Kultur

Die Musik der Küstenseeschwalbe: Aus dem Kongo, einer Heimat des Zugvogels, stammt die Gruppe „Wakassa“, die schon 2018 im Oldenburgischen Staatstheater das Publikum von den Sitzen riss – stehender Beifall bereits vor der Pause. Foto: Run-united Berlin/ Jochen Kühling

Von Hubert Kreke



Cloppenburg/Emden. Zwei Cloppenburger verbinden zum dritten Mal die Natur des Wattenmeeres mit der Musik der Zugvogel-Routen. Nach zwei ausverkauften Konzerten im Oldenburgischen Staatstheater und in der Kulturetage Oldenburg inszenieren der Musik-Verleger Jochen Kühling (55) und der Direktor des Nationalparks , Dr. Peter Südbeck, die dritte „Zugvogelmusik“ am Freitag, 13. September, im Neuen Theater Emden.



Acht Ensembles und Solisten aus acht Ländern zeigen in einer zweieinhalbstündigen Show, welche Musik in den Brut-, Rast- und Überwinterungsgebieten der Zugvögel entlang ihrer Ostatlantik-Route gespielt und gesungen wird. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 1. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.