Polizei ermittelt weiter wegen Brandursache

Brandkatastrophe in der Innenstadt verhindert: Die Feuerwehren aus Cloppenburg und Löningen rückten mit 80 Einsatzkräften und drei Drehleitern aus. Foto: Feuerwehr Cloppenburg/Lichtfuß

Von Matthias Bänsch



Cloppenburg. Der Brandgeruch liegt am Mittwochmorgen noch in der Luft. Ermittler der Polizei stehen in einer Traube von Menschen. Sie befragen die Anwohner der Straße „am Markt“. Ihnen und den Betreibern des Marktcafés Hofrogge steckt die Nacht noch in den Knochen: Wie bereits berichtet, war am Abend zuvor dort ein Feuer ausgebrochen.



Immerhin gab es eine gute Nachricht: „Das Feuer hat wohl keinen Gebäudeschaden verursacht“, erklärt Polizeisprecherin Maren Otten. Offenbar brannte nur das Efeu, das das zehn mal zwanzig Meter große Lager des Restaurants bedeckte. „Das zeigt, wie schnell tatsächlich die Feuerwehr vor Ort war“, meint Otten. 60 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Cloppenburg und Löningen rückten mit 14 Fahrzeugen - darunter drei Drehleitern - aus. Unklar bleibt, welchen Schaden das Wasser, das für die Löscharbeiten eingesetzt wurde, verursacht hat. Auch deshalb könne noch keine genaue Schadenhöhe genannt werden.



Susanne Hofrogge meldete sich noch in der Nacht in den sozialen Medien zu Wort: Sie bedankte sich für die Anteilnahme der Cloppenburger und bei der Feuerwehr. Sie hoffe, dass der Betrieb schon am Freitag wieder aufgenommen werden kann. Das vom Restaurant getrennte Lager darf aber bis auf Weiteres nicht genutzt werden - obwohl es weitestgehend verschont blieb. Denn die Polizei hat den Brandort auch weiterhin beschlagnahmt, wie Maren Otten der MT bestätigte. Hintergrund sind die noch laufenden Ermittlungen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 1. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

