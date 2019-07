Feuer in Cloppenburger Innenstadt

Foto: Thomas Vorwerk

Von Hubert Kreke, Thomas Vorwerk & Matthias Bänsch



Cloppenburg. Am Cloppenburger Marktplatz ist am späten Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Sirenen heulten gegen 22.15 Uhr. Schon während der Löscharbeiten war zu sehen, wie Ermittler der Polizei die Brandursache untersuchten. Offenbar war auf der Rückseite des Marktcafés Hofrogge an der Straße „Am Markt“ ein Container in Brand geraten. Ein Nachbar bemerkte den Brand. Die Flammen griffen dann auf ein mit Efeu bewachsenes Lagergebäude über. Über das Efeu fraß sich das Feuer dann rasend schnell nach oben in Richtung Dachstuhl. Der Feuerschein war deutlich in der gesamten Innenstadt zu sehen. Personen wurden zum Glück nicht verletzt - im Restaurant herrschte noch Betrieb.



Nach ersten Erkenntnissen ist es wohl dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr zu verdanken, dass es nicht zur einer größeren Katastrophe gekommen ist. In dem Bereich steht ein dicht bebauter Komplex bestehend aus Wohn- und Geschäftshäusern sowie Arztpraxen. Wie groß der tatsächliche Brandschaden ist, wird sich voraussichtlich erst im Laufe des Mittwoch zumindest grob einschätzen lassen.



Offiziell sprach am Dienstagabend noch niemand von Brandstiftung. Doch allein der Ort des Brandes weckt böse Vorahnungen. In den letzten Wochen brannte es immer wieder im Bereich des Cloppenburger Marktplatzes. In den meisten Fällen ist bereits Brandstiftung von den Ermittlern bestätigt worden. Zuletzt wurden Dienstfahrzeuge der Kreisverwalrung durch Brände beschädigt, außerdem konnte in letzter Sekunde verhindert werden, dass die Flammen von einen mit Stroh beladenen Anhänger auf die Münsterlandhalle übergreifen konnten.



Die Polizei hat sich erst jüngst zu den Brandserien geäußert. Die Fahndung nach dem Täter oder den Tätern wurde bereits intensiviert. Außerdem haben der Landkreis und zwei Versicherungen Belohnungen von jeweils 3000 Euro ausgelobt - für Hinweise, die zur Aufklärung der Taten beitragen.

