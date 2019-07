St.-Pius-Stift gründet erste Senioren-WGs

Treffpunkt der WG: Das große Wohnzimmer geht in einen Essbereich (im Hintergrund) über. Fürs Private stehen jedem Mieter 26 Quadratmeter im eigenen Appartement zur Verfügung. Foto: St.-Pius-Stift

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Ins Heim wollen sie nicht, allein leben können sie nicht: Menschen, die mit körperlichen Einschränkungen kämpfen, haben derzeit wenig Wahlmöglichkeiten für das Wohnen und Leben im Alter. Das soll sich mit einem neuen Angebot des St.-Pius-Stifts in Cloppenburg ändern.



Ab dem 2. September ziehen in einen Neubau mit Garten an der Straße „Am alten Gaswerk 4“ die ersten beiden betreuten Senioren-WGs Cloppenburgs ein. „Damit schließen wir eine Lücke im Angebot“, sagt Aloys Freese, der Leiter der Pflege im St.-Pius-Stift. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 31. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.