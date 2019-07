Angeklagter in der Haft verstorben

Cloppenburg/Oldenburg (ma). Der 55 Jahre alte Mann aus Cloppenburg, der seine Lebensgefährtin so schwer misshandelt haben soll, dass die Frau daran starb, ist am Wochenende in der Justizvollzugsanstalt Oldenburg gestorben. Das teilte der Anwalt des 55-jährigen mit. Der Mann wurde tot in seiner Zelle gefunden. Ein Fremdverschulden wird ausgeschlossen.



Wie bereits berichtet, begann der Prozess vor dem Oldenburger Landgericht am 17. Juli.Der 55-Jährige soll über Jahre hinweg seine Lebensgefährtin schwerst misshandelt haben. Die Verstorbene erlag vor etwa vier Wochen ihren Verletzungen in einem Krankenhaus. Sie konnte vor ihrem Tod keine Angaben mehr machen. Der Angeklagte hatte vor Gericht alle Vorwürfe bestritten. Die Umstände ihres Todes werden damit wohl nicht mehr geklärt werden können.

