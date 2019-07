Profi legt CD aus Cloppenburg vorerst auf Eis

Groove wie in Cloppenburg: Tommy Schneller spielte mit der Big Band dasselbe Programm wie im Kulturbahnhof. Ob die technische Aufzeichnung diesmal besser gelungen ist, will sich der Saxophonist diese Woche anhören. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg/Osnabrück. Euphorie in Osnabrück: Mit dem Programm aus dem Cloppenburger Kulturbahnhof haben Tommy Schneller und die Big Band unter der Leitung von Thomas Stanko bei einem Open-Air-Konzert auf dem Westerberg in Osnabrück rund 1500 Zuhörer am Sonntag von den Bierbänken gerissen. „Wir haben noch mal eine Schippe draufgelegt“, kommentierte Stanko den Auftritt. Fans im Publikum fragten, was aus „ihrer“ CD von der Premiere im Kulturbahnhof geworden ist. Eigentlich sollte das Album „Tommy Schneller goes Big Band“ schon Ende Juni auf Timezone-Records erscheinen. Doch der Profi am Sax legte Einspruch wegen der Aufnahmetechnik ein. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 30. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.