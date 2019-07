Shootingstars erobern Kulturbahnhof

Immer melodiös und mit einer eigenen Energie in der Performance und den Soli: Musikalisch gesehen war beim Konzert von KC Roberts & the Live Revolution im Kulturbahnhof alles drin. Foto: Heidkamp

Cloppenburg (ah). Ansteckend, rhythmisch, virtuos – einfach richtig funky: Eine energiegeladene Performance lieferte die aus Toronto stammende Funk- & Soul-Formation „KC Roberts & the Live Revolution“ am Freitagabend auf der Bühne im Cloppenburger Kulturbahnhof ab. In Kanada bringen sie frischen Wind in die Funk- & Soulszene und zählen bereits zu den heißesten Acts seit langem.



Mit ihrer ersten Europatournee wollen sie nun auch in Deutschland für Furore sorgen. Den Jazz- und Bluesfreunden Cloppenburg ist es dabei gelungen, diese außergewöhnliche Formation für einen Gig in den Kulturbahnhof zu holen.