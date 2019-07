Beliebteste Rad-Route wird zur Rundfahrt

Gebaut für Radler auf Erholungssuche: Die neue Strecke an der Stalfördener Straße macht Rundfahrten von Cloppenburg über Ambühren möglich. Fachbereichsleiter Armin Nöh (links) und sein Mitarbeiter Günther Penning schauten sich den Fortschritt an. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Ihre Zielsetzung zur „Fahrradstadt“ untermauert die Stadt Cloppenburg gerade abseits der schmalen Radlerstreifen rund um den Kern: Jenseits von Löninger Straße und Soestenstraße wird das Radwegenetz zum Ambührener See in einem Doppelschritt ausgebaut. An der Stalfördener Straße entsteht ein neuer Radweg für 820000 Euro. Die bestehende Verbindung an der Soeste (von der Görlitzer Straße bis zum Ambührener See) wird ab Montag komplett saniert. Damit schließt sich ein Kreis zur Rundstrecke.



