Politiker fordern großen Markt

Cloppenburg (mt). Mit Unverständnis reagiert die CDU-FDP-Zentrum-Gruppe im Cloppenburger Stadtrat auf die Berichterstattung zur Ansiedlung des Möbelmarktes XXXLutz. Die Argumentation, die laut MT von der Planungsbehörde des Landes vorgetragen wird, „dass das Bauvorhaben mit einer Möbelkette mit rund 34000 Quadratmetern Gesamtverkaufsfläche mehr Kaufkraft aus den Nachbarlandkreisen und Städten abzieht, als das Land für schadlos hält“, ist aus Sicht der Gruppe nicht nachvollziehbar und entbehre jeder Grundlage.



Auch die im Bericht wiedergegebene Argumentation des Landkreises, dass „ein raumverträgliches Möbelvorhaben in Cloppenburg also deutlich kleiner sein müsste", ist aus Überzeugung der CDU-FDP-Zen­trum-Gruppe als ein Einknicken vor der Landesbehörde zu werten.