BMW-Aufbrüche: Verdächtiger abgetaucht

Cloppenburg. Ein 29-Jähriger aus Litauen steht unter dringendem Tatverdacht, für mehrere Autoaufbrüche in Cloppenburg verantwortlich zu sein. Das Problem: Der Verdächtige wohnt nicht in Deutschland und ist offenbar untergetaucht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, soll er am 17. Februar auf dem Gelände eines BMW-Händlers an der Nicolaus-Otto-Straße mehrere Neuwagen aufgebrochen haben, um hochwertige Einbauteile zu demontieren.



Dieser alleinige Einbruch ist aber nur ein Bruchteil des mittlerweile entstandenen Schadens bei dem Autohändler. Allein in diesem Jahr dürfte dieser bei 15 aufgebrochenen Fahrzeugen im „hohen fünfstelligen Bereich“ liegen, schätzt die Polizei. Im Vorjahr ging der Gesamtschaden in die Hunderttausende. Die Täter hatten es immer auf hochwertige Fahrzeugteile abgesehen und die Neuwagen regelrecht ausgeschlachtet: Sie montierten Multifunktionslenkräder oder Scheinwerfer ab, stahlen Leichtmetallfelgen und gingen dabei teils mit brachialer Gewalt vor.



Für die Aufbrüche ist offenkundig nicht ein einzelner Täter oder eine Tätergruppe verantwortlich. So wurde bereits im Mai ein 56-Jähriger aus Cloppenburg festgenommen, der nur durch Zufall auf frischer Tat ertappt wurde. Ein Zeuge hatte den Mann beobachtet und mit wertvollen Hinweisen die Flucht vor der Polizei verhindern können. Ein paar Minuten später wäre der Verdächtige wohl samt Beute dank der günstigen Verkehrslage des Autohauses verschwunden.



Es sind offenbar allein Zeugenhinweise, die die akribischen Ermittlungen der Polizei voranbringen können – und der Zufall, wie sich bei der Festnahme im Mai gezeigt hat. So fehlt für einen weiteren Einbruch in der Nacht 17. Juli offenbar jede Spur vom Täter. Vier Neuwagen wurden ausgeschlachtet. Die Polizei rief am Donnerstagnachmittag erneut dazu auf, dass sich etwaige Zeugen unter 04471/18600 melden sollen.

