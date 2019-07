Landesplanern ist Möbelzentrum zu groß

In der Größe offenbar nicht möglich: Das Möbelzentrum soll nach dem Einspruch des Landes verkleinert werden. Grafik: XXXLutz

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Das geplante Möbelzentrum im Gewerbegebiet Cloppenburg-West muss offenbar erheblich zusammengestrichen werden, um die Hürden zur Genehmigung zu überwinden. Diese Information der MT hat der Landkreis jetzt bestätigt, der zurzeit die Verträglichkeit des Projekts überprüft.



Die Planungsbehörde des Landes hat intern ihr Veto eingelegt, weil das Bauvorhaben der Möbelkette XXXLutz mit rund 34000 Quadratmetern Gesamtverkaufsfläche mehr Kaufkraft aus den Nachbarlandkreisen und Städten abzieht als das Land für schadlos hält.