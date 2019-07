Schon wieder Brandserie in Cloppenburg

Foto: Nordwestmedia

Von Matthias Bänsch



Cloppenburg. Es ist wieder passiert: Eine Brandserie hat die Cloppenburger Feuerwehr am Dienstag nicht zur Ruhe kommen lassen. Das Muster weckt böse Erinnerungen und Vorahnungen: Denn in jüngster Vergangenheit hat es bereits mehrere Brandserien dieser Art gegeben. Die Polizei ermittelt und sucht nach mindestens einem Brandstifter.



Am Dienstagabend brannten zwischen 22 und 23 Uhr in der Cloppenburger Innenstadt zwei Mülltonnen. Es war nicht der erste Brand dieser Art an diesem Tag. Wie die Feuerwehr am Einsatzort erklärte, brannten in den Stunden zuvor bereits zwei weitere Mülltonnen am Ambührener See an der Stalfördener Straße.



Die Serie gipfelte schließlich am späten Abend in einem größeren Brand auf dem Cloppenburger Marktplatz: Dort hatte ein mit Stroh beladener Anhänger Feuer gefangenen. Das Stroh war für eine Viehauktion in der Münsterlandhalle dort abgestellt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, bevor die Flammen auf die angrenzende Halle übergreifen. Mit einem Radlader wurde das brennende Stroh auseinander gezogen - ein mühselige Arbeit in der vergangenen heißen Nacht.



Nach diesem schlafraubenden Einsatzmarathon der Feuerwehr, muss man davon ausgehen, dass die mehrwöchige Pause von Brandstiftungen damit vorbei ist. Wie bereits berichtet, hat es seit Mai zwei Brandserien in der Cloppenburg gegeben - die Polizei ermittelt in mindestens zehn Fällen von Brandstiftung. Auch bei diesen Brandserien brannten unter anderem Mülltonnen. Betroffen waren auch Container, Unterstände, Scheunen und Ställe. Dabei blieb es aber nicht: Am Lankumer Ring griffen die Flammen auf ein Wohnhaus über. Bei einem Brand unter einem Carport musste die Polizei einen Cloppenburger aus dem Wohnhaus evakuieren. Der Schaden der bisherigen Brände geht in die Hunderttausende.



Auch der Einsatzort am Dienstagabend lässt aufhorchen: der Marktplatz. Auf dem angrenzenden Parkplatz der Kreisverwaltung brannte in der Nacht zu Freitag ein Dienstwagen des Landkreises. Auch dies war nicht zum ersten Mal passiert. Wie bereits berichtet, wurden dort schon im Februar zwei Dienstfahrzeuge vorsätzlich angezündet.



Noch fehlt die offizielle Bestätigung, dass es sich bei den erneuten Fällen ebenfalls um Brandstiftungen handelt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Derweil erhöht sich der Fahndungsdruck auf den oder die Täter. Nachdem bereits im Juni zwei Versicherungen nach den Brandserien eine Belohnung von 3000 Euro ausgesetzt haben, hat nun auch die Kreisverwaltung reagiert: Sie wertet die Brände ihrer Dienstwagen als „Anschlag auf den öffentlichen Dienst“ und ebenfalls eine Belohnung von 3000 Euro ausgelobt - für Hinweise, die zur Ergreifung des oder der Täter führen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04471/18600 entgegen.

