Allein zwischen Lkw und Traktor

Auf der Nebenstrecke zwischen Cloppenburg und Varrelbusch sollen sich Radfahrer die Fahrbahn mit Futtertransportern und Umleitungsfahrern teilen. Das führt zu Konflikten und brenzligen Begegnungen. Foto: MT-Archiv/Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Als die B 72 zwischen Varrelbusch und Cloppenburg dreispurig ausgebaut wurde, verschwand der separate Radweg neben der Strecke. Seitdem werden Radler auf eine Nebenroute verwiesen, die nicht alle Benutzer begeistert.



Während der Sanierungsarbeiten im Verkehrsknotenpunkt B 72 / Garreler Straße durch die Straßenbauverwaltung Lingen erlebte MT-Leserin Elfriede Nichting aus Varrelbusch mehrfach heikle Begegnungen, die sie als bedrohlich empfand. Die Arbeiten sind zwar jetzt beendet und der große Umleitungsandrang ist vorbei, aber die Beschwerden bleiben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 24. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

