Gin-verrückt: 113 Sorten auf dem Kamin

Auswahl ist das halbe Vergnügen: Prof. Marco Beeken vor einem Teil seiner Sammlung. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Diese Gin-Verkostung beginnt grausam geschmacklos. „Die schrecklichsten zuerst“, verlangt Sammler Marco Beeken, „damit wir auch den Unterschied erkennen.“ Der Chemiker fingert zwei Sorten aus einer Batterie von 113 Flaschen heraus, die auf seinem überfüllten Kaminsims gegen die Schwerkraft balancieren: „Die haben noch keinem geschmeckt“, verspricht der 38-Jährige, der nie allein kostet, sondern anscheinend auf unerfahrene Opfer wartet. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 24. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.