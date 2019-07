Im Friedwald wird Trauern anonymer

Derselbe Trend wie in Vorgärten: Die Versteinerung auf den Gräbern nimmt zu. Dabei lassen die meisten Friedhofsordnungen nur zum Teil eine Totalabdeckung zu – aus guten Gründen. Foto: Bösterling

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Die Urnenbeisetzung im Wald hat nicht nur pragmatische Gründe, weil niemand das Grab pflegen muss. Die Vorstellung, in der Natur und der Ruhe aufzugehen, weckt geradezu spirituelle Vorstellungen. „Da wird geworben, als ob der Körper des Menschen im Baum irgendwie weiterlebt“, meint Antonius Bösterling. Der Gartenarchitekt hat sich mehrere Friedwälder angesehen und auch die Werbung dazu. „Das berührt Menschen, weil wir doch eine starke Beziehung zum Wald haben“, sagt der Cloppenburger.



Der Trend auf den alten Familiengräbern geht klar in die Richtung „moderner" Vorgärten-Versteinerung: Schotter und Kiesel bedecken den mit Folien versiegelten Mutterboden, der eigentlich luft- und wasserdurchlässig bleiben sollte.