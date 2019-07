Von der Stadt durch den Wald ans Wasser

Tolle Aussicht: Der Steg an der Thülsfelder Talsperre lädt zu einer Pause ein. Hier ist etwas mehr als die Hälfte der Tour geschafft. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Eine abwechslungsreiche Route erleben Radfahrer auf der Stadt-Wasser-Wald-Tour. Los geht es bei der Touristinfo am Marktplatz in Cloppenburg. Stadtauswärts führt der Weg durch den Ortsteil Galgenmoor in Richtung Vahren, wo auch der Untergrund für Radfahrer besser wird. Die Route habe ich mir als GPS-Track auf mein Smartphone geladen, gebraucht hätte ich es jedoch nicht. Mit einem blauen Hinweisschild an den Wegweisern ist die Route gut ausgeschildert.



Der Rundkurs, der in der Kreisstadt startet, ist 32,2 Kilometer lang. Höhepunkt ist ein Stopp an der Talsperre, wo es auch einige gastronomische Möglichkeiten gibt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 22. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

