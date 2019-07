Nachwuchs-Artisten stehen mit Stolz in der Manege

Foto: Heidkamp

Cloppenburg (ah). Es sind Erlebnisse gewesen, an die sich die Kinder sicherlich ihr ganzes Leben lang erinnern werden. „Manege frei“ hieß es am Wochenende im Cloppenburger Museumsdorf beim Kinder Mitmach-Zirkus Buratino.



Im Rahmen der historischen Dorfkirmes gastierte der Zirkus mit Zelt und mehreren Wagen eine Woche lang auf dem Gelände des Museumsdorf, wo insgesamt 55 Kinder über eine Woche Akrobatik, Spiele, Zaubereien und Jonglagen trainierten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 22. Juli – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon heute und exklusiv in der MT-App.

