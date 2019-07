„Disco auf der Raupe“ platzt aus allen Nähten

Zum neunen Mal zog die Veranstaltung „Disco auf der Raupe“ die Besucher magisch an und sorgte in diesem Jahr mit 1500 Besuchern für einen Rekordbesuch. Foto: Heidkamp

Cloppenburg (ah). Die ersten Gäste konnten es gar nicht mehr erwarten und besetzten die bereit gestellten Bänke schon eine halbe Stunde vor dem offiziellen Beginn: Die „Disco auf der Raupe“ platzte am Freitagabend aus allen Nähten. Waren es im letzten Jahr rund 1000 Besucher, die völlig aus dem Häuschen waren, kamen jetzt über 1500 Besucher und übertrafen damit die kühnsten Erwartungen der Organisatoren vom Museumsdorf Cloppenburg.



Die Besucher ließen sich von DJ Gisbert Wegener zurück versetzen in die Disco-Zeit der wilden 70er Jahre, die Zeit von Flower Power, Batik und schrägen Schlaghosen. Ganz so heftig und wild wie in den jungen Jahren ließen es die meisten eher nicht angehen. Nicht nur die Fahrgeschäfte drehten sich, auch der Zapfhahn fing schon frühzeitig an zu glühen. Grund dafür war der Ausfall einer Zapfanlage, für die es leider keinen Ersatz gab. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 22. Juli – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon heute und exklusiv in der MT-App.