Wüstenklima heizt Siedlung auf

Die Wüste lebt nicht: Steinernes Einerlei zwischen Miethaus-Blöcken breitet sich in Wohngebieten aus Foto: Bösterling

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. In den Neubaugebieten am Kessener Weg gruselt es den Gartenarchitekten: Gefühlt vor jedem zweiten Haus blickt Antonius Bösterling in Cloppenburg und anderswo auf Geröll und Kies, auf Splitt und Glasbrocken. Unterbrochen werden die öden Steinwüsten meist nur unterbrochen von einsamen Formgehölzen in Dauergrün oder hartleibigen Stauden ohne Blüte.



Der Fachmann fällt ein hartes Urteil, das Biologen wie Landschaftsplaner mitleidlos teilen: Schottergärten sind ökologisch wertlos und folgen nicht einmal einer chicen Design-Idee, wie die Bauherren oft behaupten. „Rund um die versiegelten und versteinerten Flächen entsteht ein wüstenartiges Kleinklima, das viele Pflanzen nicht vertragen", sagt der Cloppenburger.