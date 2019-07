Dienstfahrzeuge stehen nachts in Flammen

Nächtlicher Feuerwehreinsatz: Das Dienstfahrzeug der Kreisverwaltung brannte vollständig aus. Foto: Feuerwehr Cloppenburg

Von Matthias Bänsch



Cloppenburg. Verübt jemand gezielt Brandanschläge auf die Dienstfahrzeuge der Cloppenburger Kreisverwaltung? In der Nacht zu Freitag musste die Cloppenburger Feuerwehr auf den Parkplatz der Verwaltung an der Eschstraße ausrücken. Gegen 23 Uhr ging die Alarmierung ein: Ein Golf stand in Vollbrand.



Gleichzeitig erhielt auch Frank Beumker, Pressesprecher des Landkreises, die Info. „Das darf doch nicht wahr sein, dachte ich im ersten Moment“, erklärte Beumker am Freitag der MT. Denn er fühlte sich sofort an einen Vorfall im Februar erinnert. Denn schon einmal brannten Dienstfahrzeuge des Landkreises. Wie man heute weiß: Brandstiftung.



Ob auch in diesem Fall vorsätzlich ein Brand gelegt wurde, steht noch nicht fest. Wie Polizeisprecherin Maren Otten bestätigte, laufen aber bereits Ermittlungen in diese Richtung. Wie Kreissprecher Frank Beumker mitteilte, wertet der Landkreis das als einen „Anschlag auf den öffentlichen Dienst“ und reagiert nun: Es wird eine Belohnung in Höhe von 3000 Euro ausgelobt für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen.



