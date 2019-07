Verfolgungsjagd kostet den Führerschein

Symbolfoto: Vorwerk

Cloppenburg (ma). Wegen Straßenverkehrsgefährdung und Trunkenheit im Verkehr hat das Jugendgericht am Cloppenburger Amtsgericht einen 20-Jährigen aus Cloppenburg zu einer Geldstrafe von 1000 Euro und einer mehrmonatigen Führerscheinsperre verurteilt. Der Angeklagte hatte sich betrunken eine Verfolgungsjagd mit einem anderen Verkehrsteilnehmer geliefert – und das in Schlangenlinien. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 19. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.