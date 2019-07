Hamster ohne Wasser ausgesetzt

Befreit vom düsteren Deckel: Der Zwerghamster aus den Bührener Tannen lebt jetzt in Löningen auf dem Hagel Hof. Foto: Wessling

Cloppenburg/Löningen (kre). Rettungsaktion für einen Hamster: Das kleine Haustier haben eine Mutter und ihre Tochter am Dienstagabend in einem verdreckten Käfig nahe des Spielplatzes in den Bührener Tannen entdeckt. Der Zwerghamster saß ohne Wasser in dem viel zu kleinen Behälter. Das haben Mitarbeiter der Zoohandlung Wessling am Mittwoch berichtet. Die Finder alarmierten abends Bianca Mehlfeld, die bei Wessling arbeitet. „Die Tierärzte hatten schon zu“, erzählte sie, „aber da fiel mir der Hagel Hof ein.“ Der Gnadenhof in Löningen reagierte sofort und nahm noch am selben Abend den Hamster in Pflege. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 18. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

17.07.2019 | Lebensgefährte wegen Totschlags angeklagt