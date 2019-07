Lebensgefährte wegen Totschlags angeklagt

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (ma). Ein 55-Jähriger aus Cloppenburger sitzt bereits in Untersuchungshaft und soll sich wegen Totschlags vor Gericht verantworten. Nach schweren Misshandlungen war seine Lebensgefährtin vor kurzem verstorben. Die Beziehung zwischen dem 55-Jährigen und der jetzt Verstorbenen galt als problematisch. Immer wieder soll der Mann die Frau schwer misshandelt haben, doch in letzter Konsequenz hielt sie wieder zu ihm. Und so wurde der Cloppenburger immer wieder freigesprochen. Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Ausgabe am 18. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

17.07.2019 | „Spiel‘ doch mal was anderes“