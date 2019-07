„Spiel‘ doch mal was anderes“

Gisbert Wegener wählt für die „Disco an der Raupe“ Singles und LPs aus. Wie viele er besitzt, hat er nie gezählt. Die meisten Scheiben stammen von Flohmärkten. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg/Osnabrück. Sein Wohnzimmer ist eher ein „Hörzimmer“: Zwischen Kisten voller LPs und Singles sitzt Gisbert Wegener neben seinem alten Accuphase-Verstärker und rätselt mit zwei, drei handgeschriebenen Listen voller Songtitel: Passen die rotzigen Prostesttöne der US-Sangesikone Patti Smith wirklich zur „Disco an der Raupe“ im Museumsdorf? Und wie lässt sich der schmusige Barry White, den die ewig jungen Mädels ab 50 so mögen, am besten ins Programm einfügen? Die Dramaturgie des Freitagabends verbietet typische Tanznummern gleich zu Beginn: „Da wollen die Männer erstmal an die Theke.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 18. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

17.07.2019 | „Größe allein sagt nichts über Qualität aus“