„Größe allein sagt nichts über Qualität aus“

OPs nur noch von ausgewiesenen Spezialisten? Die Konzentration der Fachgebiete läuft schon, auch im Oldenburger Münsterland. Die Experten der Bertelsmann-Stiftung haben Mindestzahlen für OPs in den Raum gestellt – und ernten scharfe Kritik. Foto: dpa

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Die Schockwelle der Krankenhaus-Studie hat die kleinen Krankenhäuser alarmiert: 1000 Hospitäler, so die Modellrechnung der Bertelsmann-Stiftung, wären überflüssig. Die verbleibenden 530 könnten besser und sicherer arbeiten. Für Lutz Birkemeyer ist diese Schlussfolgerung „ein Schlag ins Gesicht unserer Ärzte und Pflegekräfte“. Der Geschäftsführer des Cloppenburger St.-Josef-Hospitals weist die Methodik der ausdrücklich als „Simulation“ gekennzeichneten Studie und ihre Empfehlungen scharf zurück.



