Dealer muss über sechs Jahre in Haft

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg/Oldenburg (ma). Im Prozess vor dem Oldenburger Landgericht gegen die fünf Mitglieder einer international agierenden Drogenbande, die im Oktober vorigen Jahres 127 Kilogramm Marihuana von Spanien nach Cloppenburg geschmuggelt hatte, ist der Hauptangeklagte zu einer Gefängnisstrafe von sechs Jahren und vier Monaten verurteilt worden. Ein Kurierfahrer muss für viereinhalb Jahre hinter Gitter. Die drei übrigen Angeklagten kamen noch mit Bewährungsstrafen davon. Sie hatten Aufklärungshilfe geleistet beziehungsweise spielten innerhalb der Bande nur eine untergeordnete Rolle.



Wie berichtet, war die Drogenfahrt von Spanien bis nach Cloppenburg von der Polizei observiert worden. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 17. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

