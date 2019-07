„Gleichgewicht und Spannung, daran hapert‘s“

Rotierende Teller auf dem Dorfanger: Schon nach zwei Stunden Training haben die ersten Cloppenburger Kinder „den Dreh raus“. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Auf dem Dorfplatz des Museums drehen sich Plastikteller auf schwingenden Holzstäbchen – oder auch nicht. Zigmal fallen den 56 Kindern die Übungsgeräte herunter. Scheitern gehört zur Grunderfahrung am ersten Schnuppertag zum großen Mitmachzirkus „Buratino“. „Manno! Ich will nicht mehr!“, jammert ein Mädchen.



Sonja Bolotov (51) bleibt gelassen: „Kommt, erst mal Pause!“ Die „Mutter der Manege“ schickt alle ins rote Zelt. „Am ersten Tag ist das natürlich anstrengend“, sagt die Artistin.„Für uns ist es wichtig, dass die Kinder sich bewegen und alles ausprobieren“, erzählt die Chefin des Mitmachzirkus „Buratino“, den sie mit ihrem Mann Aleander vor 16 Jahren gegründet hat. Mehr als ein Dutzend Geräte und Disziplinen – vom Teufelsstock bis zur Balancier-Kugel – probieren die Kinder aus. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 17. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.