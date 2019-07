Mutter bei Unfall schwer verletzt

Foto: Hinrichs

Lankum (mab). Mit dem Rettungshubschrauber ist am Dienstagmorgen eine 32-Jährige aus Cloppenburg in eine Klinik geflogen worden. Zuvor war die Frau mit ihrem BMW ausgangs einer Kurve von der Cappelner Straße geraten und frontal gegen einen Baum geprallt. Wie die Polizei mitteilte, ist noch unklar, warum die 32-Jährige von der Fahrbahn geriet.



Durch den Aufprall wurde die 32-Jährige schwer verletzt. Das Auto war völlig deformiert. Während sich die Cloppenburgerin selbst aus dem Auto befreien konnte, waren ihre beiden Töchter im Alter von ein und drei Jahren auf der Rückbank eingeschlossen. Die schwer verletzte Mutter versuchte vergeblich, die beiden Mädchen aus dem Auto zu holen. Die Türen ließen sich allerdings nach dem Unfall nicht mehr öffnen. Erst die rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Cloppenburg und Cappeln konnten die Kinder befreien.



Anschließend wurde die Mutter aufgrund ihrer schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Laut Polizei besteht zum Glück aber keine Lebensgefahr. Die beiden Mädchen wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf 10.000 Euro.

