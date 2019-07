Fußgänger rettet sich Sprung zur Seite

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (mab). Die Polizei sucht nach dem Fahrer eines Kleinwagens, der am Mittwochmittag beinahe einen Fußgänger überfahren hätte – und das offenbar auch noch voller Absicht. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, passierte der Vorfall gegen 12.30 Uhr auf der Straße Rosengärten in Cloppenburg.



Ein 25-Jähriger war dort gerade mit seinem Hund aus Richtung Soeste kommend unterwegs. In Höhe der Überführung der Umgehungstraße fuhr der Kleinwagen – laut Polizei auffallend grün-metallic – direkt auf den 25-Jährigen zu. Der Fußgänger konnte sich nur noch mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Laut Aussage des 25-Jährigen saßen zwei Personen in diesem Kleinwagen. Der Fahrer flüchtete anschließend. Wer Angaben zu dem Vorfall oder dem gesuchten Kleinwagen machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 04471/18600.