Surfsee: Lokal soll nächstes Jahr gebaut werden

Noch offen für Fußgänger: Rund um den Surfsee führt ein Weg. Das neue Lokal plant zwischen dem Haupthaus und dem Gewässer eine Terrasse mit Ausblick auf den See. Foto: Kreke

Cloppenburg (kre). In die Pläne für ein neues Ausflugslokal am Surfsee kommt nun doch Bewegung. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilte, ist der Investor, der bereits ein ähnliches Lokal am Dümmer betreiben soll, nach wie vor an dem Projekt interessiert.



Der erforderliche Bebauungsplan, der schon im April letzten Jahres einstimmig vom Stadtrat auf den Weg gebracht worden ist, hat jedoch lange Zeit gebraucht. Erst vor zwei Wochen ist der Entwurf den betroffenen Bürgern erläutert worden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 16. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

