Arno Ihle hat „noch viele Touren im Kopf“

Treue Dienste: Arno Ihle hat mit seinem Fahrrad bei rund 70000 Kilometern erst einen Plattfuß gehabt. Foto: Ihle

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. „Man trifft schon verrückte Menschen, es gibt aber fast nur nette Leute“, erzählt Arno Ihle mit einem Lachen. Der Cloppenburger fährt seit 2011 regelmäßig mit seinem Fahrrad durch Europa, bislang hat er rund 70000 Kilometer zurückgelegt.



In diesem Jahr war der 68-Jährige unter anderem in Frankreich unterwegs. Bei den Touren lernt Ihle Land und Leute kennen. Deshalb bevorzugt er bei Übernachtungen auch Privatzimmer: „Man kommt mit den Vermietern in Kontakt und darf häufig auch deren Garten mit nutzen."