Langschläfer verpassen beste Schnäppchen

Hobbymarkt vor 30 Jahren ins Leben gerufen

Alte Lampen neu verkabelt: Die Nostalgiewelle wird beim Hobbymarkt in Cloppenburg großgeschrieben. Foto: Andreas Heidkamp

Von Andreas Heidkamp



Cloppenburg. Nichts von seiner Anziehungskraft verloren hat der mittlerweile zu einer echten Institution gewordene Hobbymarkt. Ins Leben gerufen wurde die Veranstaltung vor über 30 Jahren vom ehemaligen Stadtdirektor Cloppenburgs, Peter Ottman. Langschläfer, die das etwas Besondere suchen und ein Schnäppchen machen wollen, kommen hier eher nicht zum Zuge. Am besten ist es, bereits vor der offiziellen Öffnungszeit um 8 Uhr, praktisch noch beim Aufbauen, mit dabei zu sein, um die besten Stücke zu ergattern. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 15. Juli – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

