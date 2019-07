Knarrendes Holz und der Duft von Popcorn

Historische Dorfkirmes im Museumsdorf

Jahrmarkt für alle Generationen: Auch die kleinen Besucher genossen die Fahrten auf den Karussells der Dorfkirmes im Mueseumsdorf.Foto: Heidkamp

Von Andreas Heidkamp



Cloppenburg. Ein Insider-Tipp ist sie schon lange nicht mehr. Ganz im Gegenteil – Für viele Besucher hat sie schon jetzt Kultstatus erreicht, besitzt Suchtpotential und steht bei vielen schon lange ganz dick im Kalender eingetragen. Die historische Dorfkirmes bietet im Museumsdorf einmal im Jahr nostalgische Kirmesromantik in malerischer Kulisse. Der „Dorfbrink“ hat sich in einen bunten Kirmesplatz verwandelt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 15. Juli – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.