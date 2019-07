Cloppenburg: Mann spuckt Frau ins Gesicht

Symbolfoto: Bänsch

Cloppenburg (her). Nach einer Meinungsverschiedenheit im Straßenverkehr ist am Freitagabend auf der Bahnhofstraße in Cloppenburg eine handfeste Auseinandersetzung entstanden. Wie die Polizei mitteilt, gerieten gegen 19 Uhr eine 35- und eine 41-Jährige mit einem Mann aneinander.



Im Laufe des Streits spuckte der Mann einer der beiden Frauen ins Gesicht. Anschließend ging er mit seiner weiblichen Begleitung weiter. Die beiden Frauen verfolgten das Paar und wollten den 41-Jährigen zur Rede stellen. Daraufhin packte der Mann die jüngere Frau mehrmals schmerzhaft am Arm.



Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600).

