Schulen rennen „Pfiffikus“ die Vereinstüren ein

Team zum zweiten Mal gewählt: Der „Pfiffikus“-Vorstand (von links) mit Heidjer Schwegmann, Franz Wessendorf, Dorothee Ahrens, Herbert Feldkamp (im Vordergrund) und Clemens gr. Macke nach dem ersten Wahlgang. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Der neue Jugendförderverein „Pfiffikus“ um den Cloppenburger Goldschmied und Designer Herbert Feldkamp kann voraussichtlich nach den Sommerferien durchstarten. In einem zweiten Anlauf haben neun Gründungsmitglieder am Donnerstagabend den gemeinnützigen Verein aus der Taufe gehoben.



Im ersten Anlauf war eine Satzung beschlossen worden, die auf formaljuristische Bedenken des Finanzamtes stieß. Am Donnerstag präsentierte der 2. Vorsitzende Heidjer Schwegmann aus Löningen einen schlichteren Entwurf, der alle Anforderungen erfüllen soll und einstimmig angenommen wurde. Auch die bereits vor Monaten gewählte Führungsmannschaft wurde ein zweites Mal einmütig bestätigt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 13. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

