Ein Rentner unter BH-Trophäen

Scherzen mit Herzen und der Museumschefin: Helmut Wilken erklärt an seinem Lieblingsplatz in der Schaltkabine der Raupenbahn die Technik für Direktorin Julia Schulte to Bühne. Foto: Kreke

Cloppenburg. Hinter dem Mikrofon baumeln BHs von der Decke der engen Schaltkabine: Die teils geblümten Trophäen sollen im Laufe der Jahrzehnte in der Raupenbahn liegengeblieben sein, wenn sich das Verdeck öffnete und die Teenager ausstiegen.



Helmut Wilken aus Schortens erzählt die verruchte Geschichte mit einem großzügigen Lächeln. Denn der Friese erfüllt sich zur Kirmes im Museumsdorf auf der Raupenbahn einen echten Jugendtraum: Vor über 45 Jahren war Wilken der „junge Mann zum Mitreisen", heute arbeitet der Rentner ehrenamtlich im Raupen-Team mit.