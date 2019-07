Junge Fotografen präsentieren ihre Werke

Stolze Künstler: Die Jugendlichen zeigten den Besuchern ihre Werke in der Kunsthalle.Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Ihre Fotos aus einem Workshop haben Jugendliche gestern in der Kunsthalle ausgestellt. Wie berichtet, hatten die Teilnehmer im Rahmen des Kultursommers gemeinsam mit Fotografin Angela von Brill die Grundlagen der Kameratechnik sowie eigene Ideen erarbeitet. Dr. Martin Feltes, Vorsitzender vom Kunstkreis, begrüßte die Besucher: „Es ist eine tolle Ausstellung. Unser Anliegen war das besondere Bild.“ Gerade in der Zeit von Smartphones sei die Bedeutung von Fotos bei einigen nicht mehr so groß. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 12. Juli – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

