100 Jahre alt und frisch wie Marx‘ Möhren

VHS feiert Jubiläum der Erwachsenenbildung mit

Mit Helm,, Handy und Möhre: Die Plakat-Motive zum VHS-Jubiläum stellt das Team nach - (von links im Bild) Direktorin Kathirn Würdemann mit den Fachbereichsleiterin Julia Bruns und Ina-Maria Meckies. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Statt Hammer und Sichel ziert ein Kranz aus frischen Möhren den „Erfinder“ der Kapitalkritik: Mit der plakativen Verfremdung des Wirtschaftstheoretikers Karl Marx verweisen die Volkshochschulen bundesweit auf ihre 100-jährige Geschichte und ihre Themenspanne: Von Gesellschaft bis Gesundheit, von analog bis digital. Zwar ist die VHS für den Landkreis Cloppenburg erst vor 35 Jahren gegründet worden, doch die Bildungseinrichtung feiert das Jubiläum mit, passend mit einem neuen Programm, mindestens so frisch wie Marx‘ Möhren. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 12. Juli – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.