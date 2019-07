Verein steht jetzt die nächste Klage ins Haus

Stefan Riesenbeck © Thomas Vorwerk

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Der Streit zwischen dem Betreuungsverein Cloppenburg und zwei ehemaligen Mitarbeitern weitet sich zu einer Schlammschlacht aus. Der Vorstand beschuldigt nun auch eine 50-jährige Sozialpädagogin, nach ihrer Kündigung Vereinsklienten zu vertreten und ihrem alten Arbeitsgeber so illegal Konkurrenz zu machen.



Nach Informationen der MT hat jedoch die Vereinsvorsitzende Renate Berg aus Sedelsberg in mindestens vier Fällen der Entscheidung des Amtsgerichts zugestimmt, den Status der kündigenden Mitarbeiter auf „freiberuflich“ zu ändern. Eine Aktennotiz des Betreuungsgerichts, das diesen Sachverhalt bestätigt, liegt inzwischen dem Arbeitsgericht Oldenburg und in Kopie auch der MT vor. Darin wird ein Anruf der Vorsitzenden wiedergegeben, die selbst eine rasche Lösung durch den Statuswechsel vom Vereins- zum „freien“ Berufsbetreuer bat. Das Amtsgericht reagierte daraufhin rasch.



Dennoch hat der Vorstand den Vorwurf der Vereinsschädigung auch gegen seinen Ex-Geschäftsführer Stefan Riesenbeck erhoben. Wie bereits berichtet, klagt der Cloppenburger vor dem Arbeitsgericht Oldenburg gegen seine fristlose Kündigung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 11. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.