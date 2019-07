Krankenhaus: Birkemeyer beklagt fehlende Fachkräfte

Lutz Birkemeyer © Josefs-Hospital

Cloppenburg (mt). Einen Mangel an Nachwuchs und Fachkräften hat Lutz Birkemeyer, Geschäftsführer des Cloppenburger Krankenhauses, im Gespräch mit Silvia Breher beklagt. Auf Einladung war die Bundestagsabgeordneten für ein Sommergespräch zu Gast im St.-Josefs-Hospital. Thema war auch das Finanzierungssystem der Krankenhäuser. Angesichts der Rechtslage würden Mehrleistungen über das mit Kostenträgern vereinbarte Leistungsgerüst des Jahres nur noch zu 35 Prozent bezahlt.



Das Jahr 2018 sei im Hinblick auf die Leistungserbringung vermutlich das erfolgreichste seit Bestehen der Cloppenburger Einrichtung gewesen. „Leider finden sich diese positiven Leistungszahlen nicht im wirtschaftlichen Ergebnis wieder“, heißt es in einer Pressemitteilung des Hauses. Vielmehr würden die Erlöse aufgrund der Gesetzeslage innerhalb der nächsten drei Jahre um rund 1,4 Millionen Euro gekürzt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 11. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

