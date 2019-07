Kelch geht an Autofahrern vorüber - vorerst

Archivfoto: Meyer

Cloppenburg (mab). Die Sperrung der Kreuzung von Löninger Straße, Kirchhofstraße und Eschstraße macht längere Umwege durch das Cloppenburger Stadtgebiet notwendig – oder aber, man weicht über die Umgehungsstraße aus. Das ist zumindest eine der von der Stadtverwaltung empfohlenen und auch ausgeschilderten Umleitungen. Dabei hätte es in diesem Jahr richtig dicke kommen können: Denn eigentlich ist der zweite Teil der Sanierung der Cloppenburger Umgehung in diesem Jahr geplant gewesen. Wir erinnern uns: Im Jahr 2017 wurde bereits die Fahrbahn in Richtung Stapelfeld saniert. Wochenlang waren Staus an der Tagesordnung, viele Autofahrer wichen über das Stadtgebiet aus.



Der ursprüngliche Zeitplan wurde wieder verworfen. Das sei allerdings nicht aus Rücksicht auf die Baustellen im Cloppenburger Stadtgebiet geschehen, heißt es bei der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Lingen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 11. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

10.07.2019 | Krankenhaus: Birkemeyer beklagt fehlende Fachkräfte